Individuati e denunciati i tifosi biancazzurri che esposero due fantocci impiccati di Sebastiani e Delli Carri

Sono stati individuati e denunciati per minacce i responsabili del gesto minatorio del 29 febbraio scorso, quando due fantocci impiccati che ritraevano Daniele Sebastiani e Daniele Delli Carri del Pescara Calcio furono appesi sulla cancellata esterna dello stadio Adriatico e sul ponte del mare. Eseguita anche una perquisizione nei confronti di due giovani tifosi mentre gli altri soggetti non sono ancora stati identificati.

Le indagini immediatamente avviate dalla digos della questura di Pescara all’indomani dell’episodio, hanno consentito di acquisire elementi di prova in ordine alla riconducibilità dei fatti evidentemente correlati all’aspra contestazione in atto da parte della tifoseria nei confronti della dirigenza della squadra - ai due giovani pescaresi, uno dei quali, peraltro, già destinatario di provvedimento di daspo in corso. Sequestrati i capi di abbigliamento che si ritiene siano stati indossati la sera di quel 29 febbraio e numerosi fumogeni, solitamente utilizzati dalla tifoseria in occasione delle partite del Pescara. Le indagini proseguono al fine di dare un’identità anche agli altri soggetti che presero parte al gesto di minaccia.