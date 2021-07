Denunciati i primi 8 partecipanti al corteo contro il green pass [VIDEO]

Sono, per ora, otto le persone denunciate per aver partecipato alla manifestazione di protesta non autorizzata contro il green pass che si è svolta sabato pomeriggio nel centro di Pescara.

Al corteo, che poi si è mosso in vari punti del centro cittadino, in base ai dati forniti dalla questura hanno partecipato tra 800 e 1.000 persone.

Coloro che saranno raggiunti dalla denuncia per violazione dell'articolo 18 del Tulps (testo unico delle leggi di pubblica sicurezza) ovvero per il mancato preavviso della manifestazione che va dato per quesioni di ordine pubblico, sono ritenuti tra gli organizzatori visto che alcuni di essi hanno anche preso parola nel corteo della protesta. Segnalato anche colui che è stato protagonista dell'alterco con gli esponenti di Forza Italia e che ha tirato un calcio al banchetto in corso Umberto I. Tutti e 8 saranno anche raggiunti dalla contravvenzione da 400 euro per assembramento e mancato utilizzo della mascherina.

Come spiega il questore Luigi Liguori, si è trattato di una protesta disomogenea con diverse realtà presenti e poi cittadini in ordine sparso. Anche presenze estemporanee da fuori provincia e fuori regione.