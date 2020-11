Sorpreso in una zona interdetta della stazione centrale, aveva il divieto di dimora: denunciato

Un uomo di 45 anni è stato denunciato dalla Polfer di Pescara del compartimento polizia ferroviaria per le Marche, l’Umbria e l’Abruzzo dopo essere stato trovato senza giustificato motivo in una zona interdetta della stazione ferroviaria centrale.

L'accesso nell'area in questione è consentito solo al personale autorizzato.

Dalle successive verifiche si è appurato come il 45enne fosse destinarario di un provvedimento di divieto di dimora emesso dal questore.

Per queste ragioni, oltre alla denuncia per la violazione in questione è stato sanzionato amministrativamente ai sensi del Regolamento di Polizia Ferroviaria per oltre 500 euro, poiché si era introdotto in una zona interdetta ai viaggiatori.