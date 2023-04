In stato di ebbrezza e con un coltello a serramanico rifiuta le cure del pronto soccorso, nei guai un uomo

Dovrà rispondere del reato di porto di oggetti atti a offendere un uomo di 46 anni residente a Francavilla al Mare che si sarebbe presentato nel pronto soccorso dell'ospedale di Pescara con un coltello a serramanico e in stato di ebbrezza.

L'allarme è scattato nel pomeriggio di domenica 9 aprile, giorno di Pasqua, quando gli operatori sanitari hanno allertato le forze dell'ordine segnalando la presenza di una persona molesta.

Sul posto è giunta la polizia e gli agenti della squadra volante, diretti dal vicequestore aggiunto Pierpaolo Varrasso, hanno acquisito il racconto di medici e infermieri.

I quali hanno riferito di come l'uomo, giunto in ospedale, in stato alterato dall’assunzione di sostanza alcoliche, avrebbe rifiutato le cure. Gli agenti hanno così provveduto al controllo del paziente e alla sua completa identificazione: durante gli accertamenti sarebbe risultato in possesso di un coltello a serramanico. I poliziotti, dopo essersi sincerati delle condizioni di salute dell’uomo e aver appreso che non vi erano state minacce nei confronti del personale sanitario, hanno proceduto al sequestro del coltello mentre l’uomo sarà deferito per il reato di porto di oggetti atti a offendere.