Sorpreso in via Muzii con arnesi da scasso, fermato prima che commetta furti

I controlli svolti dalla polizia nel centro di Pescara hanno consentito di rintracciare, in via Muzii, un uomo di 39 anni in possesso di arnesi idonei allo scasso.

È probabile che gli agenti della squadra volante l'abbiano fermato prima che potesse commettere dei furti.

L’uomo, già noto alle forze dell'ordine per reati contro il patrimonio, è stato intercettato la notte scorsa.

Gli agenti hanno notato la sua presenza mentre si aggirava tra le attività commerciali e lo hanno subito bloccato e identificato. Sarebbe apparso da subito nervoso e non sarebbe riuscito a fornire una valida giustificazione circa la sua presenza in quella zona; perquisito, sarebbe stato trovato in possesso di un grosso cacciavite che è stato sequestrato. Il 39enne è stato quindi denunciato per possesso di arnesi atti allo scasso.