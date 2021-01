Deteneva uccelli protetti e trappole vietate per la cattura, nei guai 70enne di Manoppello [FOTO]

Un uomo di 70 anni di Manoppello è stato denunciato all'autorità giudiziaria dopo essere stato trovato in possesso di uccelli protetti e trappole per la loro cattura vietate.

A operare sono stati i militari del nucleo Cites del gruppo carabinieri forestali di Pescara che hanno deferito il 70enne alla Procura della Repubblica per uccellagione, detenzione di mezzi di cattura di avifauna vietati e di uccelli particolarmente protetti dalla normativa nazionale e internazionale, in assenza della prescritta documentazione.

Tutto il materiale è stato posto sotto sequestro dopo la convalida da parte del pm Fabiana Rapino, mentre gli uccelli ancora vivi sono stati liberati in natura.

«Soltanto nell’anno 2020», dichiara il comandante dei carabinieri forestali, «sono stati cinque gli uccellatori deferiti alle competenti autorità giudiziarie dal nucleo carabinieri Cites di Pescara».

Gallery