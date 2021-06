Arrestato tre giorni prima per spaccio, viene sorpreso in centro con 28 bustine di marijuana

Il giovane, originario del Gambia, era stato arrestato il primo giugno per reati legati allo spaccio e rimesso in libertà tre giorni dopo

Un 24enne del Gambia è stato denunciato dalla polizia per detenzione ai fini di spaccio di stupefacenti. Ieri, lungo corso Vittorio Emanuele II, gli agenti lo hanno fermato per un controllo, trovandogli addosso 28 bustine di marijuana per un peso complessivo di 32 grammi.

Da un controllo nella banca dati interforze gli agenti della Volante hanno appurato che il giovane era astato arrestato, sempre per spaccio, il primo giugno scorso e rimesso in libertà tre giorni dopo. Ora, per lui, è scattata la denuncia.