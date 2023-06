La denuncia di un residente: "In via Orazio rifiuti abbandonati ogni giorno nell'area parcheggio, inaccettabile"

Un nostro lettore ci ha inviato una segnalazione riguardante la costante presenza di rifiuti in via Orazio, a Porta Nuova. Il residente ha anche scritto al sindaco Carlo Masci per sottoporgli la problematica che, a quanto pare, affligge la zona del parcheggio quotidianamente con l'abbandono di rifiuti di qualsiasi genere:

"Signor sindaco buongiorno, le segnalo la presenza ormai quotidiana di rifiuti sotto il porticato della ferrovia in Via Orazio. I rifiuti vengono abbandonati continuamente in un’area che dovrebbe essere riservata alla sosta dei veicoli, tra l’altro a pagamento. Da residente mi sembra oltraggioso dover pagare per parcheggiare l’auto nell’immondizia. La prego di prendere provvedimenti urgenti e sistematici. Cordialmente." Pochi giorni fa, ci era giunta un'altra segnalazione relativa sempre a via Orazio, riguardante la posizione dei cassonetti dei rifiuti.