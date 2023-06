Si mostra nervoso al controllo dei carabinieri che poi trovano droga sia in auto che in casa, ragazzo denunciato

I carabinieri della Compagnia di Penne hanno deferito all'autorità giudiziaria un ragazzo di 28 anni che sarebbe stato trovato in possesso di sostanze stupefacenti nel corso di un controllo stradale eseguito a Rosciano.

In base alla ricostruzione fornita, i militari dell’aliquota radiomobile hanno controllato il giovane alla guida del suo veicolo.

Il 28enne avrebbe mostrato un evidente stato di agitazione e insofferenza al controllo di polizia tanto che i carabinieri hanno deciso di approfondire le attività nella la sua abitazione.

I sospetti sono stati confermati quando, all’interno del domicilio sarebbero stati rinvenuti circa 70 grammi di hashish, 10 grammi di marijuana, un bilancino di precisione e vario materiale per il confezionamento della droga. La sostanza stupefacente, pronta per essere immessa sul mercato locale, è stata sottoposta a sequestro e per il giovane è scattata la denuncia: dovrà rispondere di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.