Positiva al Covid e in quarantena, sorpresa dai carabinieri in giro a Pescara: denunciata

Una 27enne pescarese è stata denunciata dai carabinieri durante un controllo in quanto sorpresa fuori dalla sua abitazione nonostante fosse in isolamento fiduciario a seguito della positività al Covid. In particolare i militari, durante i controlli effettuati in città e sul territorio per il rispetto delle normative e delle ordinanze relative al contagio da Coronavirus, l'hanno fermata mentre passeggiava a piedi in via Lungaterno sud.

Dalle verifiche effettuate si è scoperto che era in isolamento fiduciario poichè precedentemente positiva al virus, e per questo è stata denunciata. Durante il fine settimana i controlli dei carabinieri e di tutte le forze dell'ordine sono stati particolarmente stringenti vista la situazione epidemiologica nel nostro territorio.