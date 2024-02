Sorpresi in un furgone i presunti responsabili dei furti a Lettomanoppello

Sono stati individuati, fermati e denunciati dai carabinieri della locale Stazione i presunti responsabili dei furti che si sono verificati nell'ultimo periodo a Lettomanoppello.

Le indagini dei militari dell'Arma sono ancora in corso per chiarire tutti i dettagli.

A farlo sapere è il sindaco Simone Romano D'Alfonso.

«È con grande orgoglio che desidero informarvi», scrive il primo cittadino rivolgendosi agli abitanti, «dell'eccezionale operazione condotta domenica scorsa a fonte Pirella a Lettomanoppello, dal maresciallo capo dei carabinieri forestali, Maurizio Colantoni, e dai suoi valorosi carabinieri in collaborazione con la radiomobile del Comando di Popoli. Durante un rigoroso controllo di domenica scorsa, il maresciallo Colantoni e il suo team hanno intercettato individui presumibilmente responsabili dei recenti furti nella nostra comunità. Grazie alla loro tempestiva e determinata azione, i colpevoli sono stati denunciati. Sono ancora in corso le indagini. Vorrei rendere omaggio al coraggio e alla dedizione dimostrati dal maresciallo Colantoni e dai suoi uomini nel garantire la sicurezza nel nostro territorio immerso nel parco nazionale della Maiella e il benessere della nostra comunità. Il loro impegno instancabile per mantenere l'ordine pubblico e proteggere i nostri cittadini è un esempio di professionalità e spirito di sacrificio che tutti dovremmo ammirare. Con il loro operato, il maresciallo Colantoni e i carabinieri hanno dimostrato il loro impegno nei confronti della giustizia e della sicurezza della nostra comunità, e noi, come cittadini di Lettomanoppello, non possiamo che esserne grati. Ancora una volta, desidero esprimere la mia sincera gratitudine al maresciallo Colantoni ai suoi carabinieri, ai militari del comandante, luogotente Chiavaroli, e al gruppo radiomobile del Comando di Popoli per il loro straordinario operato. Restiamo uniti nel nostro impegno per un futuro sicuro e prospero per Lettomanoppello».