Fermato e trovato in possesso di un coltello a serramanico di 15 centimetri: 45enne denunciato

È stato notato dagli agenti della squadra volante in Valle Roveto dove a quanto pare si aggirava con fare sospetto mentre era intento a osservare alcune abitazioni.

Alla loro vista l'uomo, un 45enne, avrebbe cercato di fuggire, ma è stato subito bloccato. Identificato è stato trovato in possesso di un coltello a serramanico di 15 centimetri che teneva nella tasca dei pantaloni. Non sapendone giustificare il possesso è stato condotto in questura e denunciato. Il coltello è invece stato sequestrato per porto di oggetti atti ad offendere.