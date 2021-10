Porto abusivo di oggetti atti ad offendere, nei guai 2 pescaresi sorpresi a Sambuceto

Due pescaresi di 25 e 42 anni sono stati segnalati in concorso alla competente autorità giudiziaria per porto abusivo di oggetti atti a offendere.

La violazione dell'articolo 4 della legge 152 del 1975 è stata commessa nei giorni scorsi a Sambuceto, come riferisce ChietiToday.

Ad accorgersi del possesso da parte delle due persone di oggetti atti a offendere sono stati i carabinieri nel corso di un controllo.