Giovane di Spoltore ridicolizza su Instagram un 60enne con problemi, denunciato per cyberbullismo

Un giovane di 20 anni di Spoltore è stato denunciato dai carabinieri per il reato di cyberbullismo.

Nei guai è finito un ragazzo che sarebbe un aspirante influencer.

Alla fine dell'attività investigativa i militari della della Stazione di Spoltore, hanno segnalato alla competente Procura della Repubblica di Pescara, il ventenne italiano che si sarebbe reso responsabile di un grave episodio di cyberbullismo.

L'indagine è stata avviata dopo aver raccolto una dettagliata denuncia da parte della sorella della vittima, un sessantenne che il ragazzo avrebbe in più occasioni schernito attraverso le "stories" del social network “Instagram” con video in diretta per più volte al giorno. Il fatto sarebbe andato avanti per diverso tempo ridicolizzando l’uomo affetto da deficit mentale. Lo scopo sarebbe stato quello di far conoscere a tutto il web la situazione della vittima e poter ottenere consensi e "follower” in quanto aspirante e provetto Influencer.

Come ricordano dal comando provinciale dell'Arma, in questi casi è molto importante che episodi del genere vengano denunciati come fatto dalla sorella della vittima.