Trovato con dosi di droga, giovane di Pianella nei guai per spaccio

Un ragazzo di 23 anni, già noto alle forze dell'ordine, è stato deferito in stato di libertà dai carabinieri della Stazione di Pianella, per il reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

Il giovane infatti, fermato per un controllo, all’esito della perquisizione personale, estesa poi anche alla propria abitazione sarebbe stato trovato in possesso di 54 grammi di hashish in parte già confezionata in dosi.