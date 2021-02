Trovato a Pescara con la refurtiva di un furto commesso il giorno prima, nei guai un giovane di Pianella

Un giovane di 30 anni è stato denunciato dalla polizia di Stato a Pescara nella giornata di ieri, giovedì 4 febbraio.

La presenza del 30enne in via Lago del Turano nel rione Rancitelli, dove si aggirava in modo sospettoso, è stata segnalata da alcuni residenti.

Sul posto sono giunti gli agenti della squadra volante e una volta visti, il ragazzo ha provato ad allontanarsi ma è stato bloccato.

Vicino a lui, sono state trovate 2 cassette contenenti molteplici attrezzi atti allo scasso come cacciaviti, pinze, etc. Una volta identificato è stato accertato come il giovane fosse di Pianella e già noto alle forze dell'ordine per porto abusivo di armi e molteplici violazioni della normativa Covid. Dalla perquisizioni è stato anche trovato in possesso di un porta documenti contenente tessere bancomat, carta d’identità e codice fiscale intestati a una 70enne di Pianella e 210 euro in banconote. In tasca all’uomo sono state rinvenute anche 65 euro in monete.

Immediati accertamenti di polizia giudiziaria hanno consentito alla polizia di appurare come le banconote e i documenti fossero stati rubati il giorno prima a Pianella. Una delle monete rinvenute nelle tasche dell’uomo, era sporca di sangue, motivo per cui gli agenti hanno proceduto al sequestro per ulteriori accertamenti utili a verificare se fossero state asportate a seguito di una recente “spaccata”. Per il momento l’uomo è stato denunciato per il furto aggravato avvenuto a Pianella.