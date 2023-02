Girava in bici con un coltello a farfalla con lama da quasi 10 centimetri, giovane nei guai

Nuovi controlli eseguiti dalla polizia a Pescara per la prevenzione dei reati nella giornata di ieri, giovedì 23 febbraio.

A eseguire l'attività sono stati gli agenti della squadra volante coadiuvati da personale del reparto prevenzione crimine Abruzzo.

Sono stati dunque intensificati i controlli lungo le strade e in diversi esercizi pubblici della città.

In questo contesto i poliziotti hanno denunciato un 29enne perché sarebbe stato sorpreso, mentre stava circolando a bordo di una bicicletta, con un coltello con lama di oltre 9 centimetri. Al momento del controllo, il giovane avrebbe immediatamente assunto un atteggiamento piuttosto anomalo, in particolare avrebbe mostrato un immotivato stato di agitazione, tanto da indurre gli agenti a procedere a un’accurata perquisizione personale. In effetti, nel corso di tale attività, il giovane sarebbe stato trovato in possesso di un coltello a farfalla “Butterfly”.

Nello stesso pomeriggio, la squadra di polizia amministrativa della questura ha effettuato controlli in alcuni esercizi pubblici riscontrando in un caso violazioni che hanno portato al deferimento in stato di libertà del titolare di una sala giochi. Nella sola giornata di ieri la polizia ha identificato oltre 160 persone.