Ruba un'auto a Cappelle sul Tavo per tornare a casa a Loreto Aprutino, giovane denunciato

Avrebbe rubato un'automobile a Cappelle sul Tavo per fare ritorno nella sua casa a Loreto Aprutino dove però è stato individuato e denunciato dai carabinieri della Compagnia di Penne diretti dal tenente Alfio Rapisarda.

A essere deferito all'autorità giudiziaria è stato un ragazzo di 28 anni che è stato rintracciato grazie anche alla tempestiva segnalazione del proprietario dell'automobile rubata.

Di conseguenza sono immediatamente scattate le indagini da parte dei militari dell'Arma.

I quali, in brevissimo tempo, hanno ritrovato l’auto nei pressi di un casolare nel comune di Loreto Aprutino, poco distante dall’abitazione dell’autore del furto che, davanti alle proprie responsabilità, non ha potuto che ammettere la paternità del reato, giustificandolo maldestramente con la necessità impellente di fare rientro a casa, come riferiscono dai carabinieri. L’auto è stata riconsegnata al legittimo proprietario e per il responsabile del furto è scattato il deferimento all’autorità giudiziaria.