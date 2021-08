Raggira e ruba gioielli ad un'anziana a Spoltore: identificata e denunciata dai carabinieri

Una 61enne è stata denunciata dai carabinieri in quanto responsabile di un furto avvenuto all'interno della casa di una signora anziana

I carabinieri della stazione di Spoltore hanno denunciato alla procura di Pescara una 61enne già nota alle forze dell'ordine per un furto messo a segno nell'abitazione di un'anziana lo scorso 22 giugno. Le indagini hanno infatti permesso di scoprire che la donna si è introdotta nell'abitazione della 78enne assieme ad un complice, non identificato, dove ha asportato gioielli per un valore di circa 1000 euro.

I militari sono giunti all'identificazione dell'autrice materiale del furto attraverso accurate indagini estrapolando le immagini delle telecamere del Comune che hanno ripreso il transito in quella zona e all'ora del furto di un'autovettura utilizzata dai proprietari per compiere reati. L'anziana ha riconosciuto la malfattrice mentre il complice non è mai stato ripreso dalle telecamere.