Nonostante il foglio di via da Pescara entra nella stazione e accede alla zona vietata al pubblico: denunciato

Un 45enne è stato denunciato dalla polizia ferroviaria domenica scorsa durante un controllo alla stazione di Pescara. L'uomo, nonostante fosse destinatario di un foglio di via dalla città, non solo è entrato all'interno della stazione ma è stato sorpreso nella zona vietata al pubblico e dove hanno accesso solo le forze dell'ordine e il personale di servizio.

Per lui è scattata anche la sanzione amministrativa di 516 euro per l'accesso alla zona vietata. Nei giorni scorsi un altro italiano, 35enne, era stato denunciato per la violazione dell'obbligo di dimora durante un controllo avvenuto sempre alla stazione.