Tenta di distruggere la coltivazione di marijuana ma viene sorpreso, denunciato un uomo di Penne

Un uomo di 47 anni è stato denunciato dai carabinieri del nucleo operativo e radiomobile della Compagnia di Penne, diretti dal tenente Alfio Rapisarda, dopo essere stato sorpreso mentre tenta di distruggere una coltivazione di marijuana.

Il reato contestato è quello di coltivazione e produzione di sostanze stupefacenti.

Le indagini condotte dai militari dell’aliquota operativa hanno consentito di individuare una fiorente coltivazione di marijuana, estesa su una superficie di quasi 300 metri quadrati e con piante alte quasi 2 metri, su un terreno agricolo incolto, sito in una contrada del territorio pennese.

Il maldestro tentativo di distruggere la piantagione, cristallizzato mentre l’uomo fresava il terreno a bordo di un trattore cingolato, non è sfuggito ai militari e non ha evitato il sequestro di numerose piante di sostanza stupefacente e la conseguente denuncia alla Procura della Repubblica del tribunale di Pescara.

Sempre nell’ambito dei servizi disposti dal Comando provinciale e finalizzati al contrasto del traffico illecito di sostanze stupefacenti, sempre i militari pennesi hanno segnalato alla prefettura di Pescara un ragazzo di 35 anni che a Rosciano deteneva una modica quantità di cocaina e due giovani di Penne che possedevano hashish per uso personale.