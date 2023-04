Consegnavano droga con una bici elettrica e un monopattino, nei guai una coppia di pescaresi con base in un b&b

Un uomno di 43 anni e una donna di 41 di Pescara, disoccupati e già noti alle forze dell'ordine sono stati denunciati in stato di libertà dopo un controllo antidroga eseguito dalla polizia nel pomeriggio di venerdì 28 aprile.

A individuare la coppia, nell'ambito dei controlli disposti dal questore Luigi Liguori, sono stati gli agenti della sezione antidroga della squadra mobile.

La coppia sarebbe risultata dedita allo spaccio di sostanze stupefacenti utilizzando per le consegne una bici elettrica e un monopattino allo scopo di evitare controlli.

A seguito di un mirato servizio, i poliziotti hanno individuato in un b&b la base operativa dei due indagati, all’interno del quale sarebbero state rinvenute svariate dosi di cocaina e crack, complessivamente per circa 8 grammi, oltre a materiale per il confezionamento, un bilancino di precisione ancora sporco di narcotico (evidentemente appena utilizzato per la preparazione del materiale) e appunti relativi ai clienti ed alla contabilità. Inoltre, la perquisizione avrebbe permesso il rinvenimento di 7 boccette di metadone da 25 millilitri e 4 da 10 ml, per le quali gli indagati non avevano alcuna certificazione medica che ne legittimasse la detenzione. Tutto il materiale menzionato è stato sottoposto a sequestro e la coppia denunciata in stato di libertà.