Gira in centro con un grosso coltello nascosto nel giaccone: denunciato dai carabinieri

I carabinieri del nucleo radiomobile di Pescara hanno denunciato ieri mattina un uomo a seguito di un controllo stradale. I militari, infatti, nella tarda mattinata lo hanno fermato per un normale controllo alla circolazione stradale eseguito in corso Umberto 1. Il 44enne, già noto alle forze dell'ordine, aveva nascosto all'interno della manica del giaccone un grosso coltello da cucina con lama di 25 cm e manico in legno. Per questo, è scattata la segnalazione all'autorità giudiziaria.