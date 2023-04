La denuncia dell'ex consigliere di circoscrizione Taraborrelli: "Porta Nuova abbandonata a se stessa"

L'ex consigliere di circoscrizione Antonio Taraborrelli denuncia a IlPescara.it che "Porta Nuova è abbandonata a se stessa. Tra la fine degli anni '90 e l'inizio degli anni 2000 questa zona di Pescara non era così: c'era un problema di allagamenti ma non sussistevano tanti altri disagi che oggi invece sono all'ordine del giorno. Iniziamo da strada della Bonifica: questa mattina mi sono messo in mezzo alla carreggiata a fotografare le numerose buche presenti sull'asfalto, e tantissimi automobilisti che passavano in quel momento si sono fermati e mi hanno applaudito perché la gente è arrabbiatissima. Oggi Porta Nuova sembra la vecchia Pescara del 1927. I lavori si fanno solo in centro, o al limite quelli che si fanno qua sono sempre sbagliati e creano problemi alla gente. Come cittadino chiedo al sindaco Carlo Masci di dimettersi perché Porta Nuova è ormai diventata il Bronx".

Non solo buche, però: "Strada della Bonifica non ha neanche i marciapiedi", aggiunge Taraborrelli. "Almeno tre sindaci, nel corso del tempo, hanno promesso di realizzarli, ma finora non è stato fatto niente. In via della Pineta non si può camminare neanche sui marciapiedi, davanti al tribunale c'è una sequela di buche tale che spesso le gomme delle macchine si spaccano. Il parco d'Avalos è ridotto malissimo. Anche viale Primo Vere, strada storica, è piena di buche: lì ultimamente c'è stato un incidente dove si è fatto male un ciclista. Insomma, siamo nel degrado assoluto: prima era un degrado parziale, ora è totale".