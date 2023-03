Cinque denunciati, 6 patenti ritirate e un mezzo sequestrato nel fine settimana dalla polizia locale

Controlli della polizia locale di Pescara lungo le strade cittadine nello scorso fine settimana.

Il bilancio parla di 5 automobilisti denunciati, 6 patenti ritirate e un veicolo posto sotto sequestro.

L'attività è stata svolta nelle sere di venerdì e di sabato fino a notte fonda con due postazioni (compresi laboratorio e personale medico), una in centro e una nella zona di piazza Unione.

Complessivamente sono state 48 le persone alla guida fermate e sottoposte al controllo e una su 5 sono risultate non in regola per l'assunzione di alcol o sostanze stupefacenti. Due i mezzi scoperti senza la revisione per i quali è scattata la sanzione.