Quattro denunce e 12 sanzioni nel giorno dell'Immacolata per la zona arancione, il bilancio delle forze dell'ordine

Denunce e sanzioni nel giorno dell'Immacolata ieri, martedì 8 dicembre, da parte delle forze dell'ordine che hanno presidiato sia gli ingressi che altre zone di Pescara per la verifica del rispetto delle restrizioni previste dalla zona arancione.

I controlli, disposti dal prefetto Giancarlo Di Vincenzo, sono stati organizzati dal questore Luigi Liguori e hanno visto in campo polizia, carabinieri, guardia di finanza e polizia municipale.

Questo il bilancio dei controlli eseguiti nella giornata di ieri:

auto controllate: 262;

persone identificate: 404;

nominativi Cot (generalità oggetto di accertamenti tramite la sala operativa): 330;

autocertificazioni: 146;

sanzioni amministrative Codice della Strada: 9;

Sanzioni amministrative Covid: 3 (per spostamenti non consentiti).

Durante i posti di controllo effettuati nelle principali arterie di collegamento alla città di Pescara, il personale delle forze di polizia ha anche denunciato all’autorità giudiziaria 3 persone perché contravventori alla misura di prevenzione del foglio di via obbligatorio da questo Comune e una persona che ha reso false attestazioni sulla propria identità in quanto si era messo alla guida pur non avendo mai conseguito la patente.