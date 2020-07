Merce contraffatta e rubata: la guardia di finanza di Pescara denuncia tre persone

Proseguono senza sosta i controlli della guardia di finanza di Pescara nelle strade cittadine e nelle aree a maggior afflusso di utenti per contrastare attività illecite come la vendita di prodotti contraffatti o non autorizzati. Nel fine settimane, proprio durante questi pattugliamenti i baschi verdi hanno proceduto alla denuncia di tre persone in due operazioni distinte.

Un senegalese, infatti, è stato sorpreso davanti alla stazione ferroviaria di Pescara mentre vendeva scarpe con marchio Nike risultate contraffatte, senza i dati identificativi per risalirne alla fornitura originale. Nell'abitazione sono stati poi rinvenuti, a Montesilvano, diversi giubbini contraffatti.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Il secondo intervento è avvenuto nella zona di piazza Muzii, dove due cittadini romeni hanno tentato la fuga durante un controllo. Avevano diverse polo di prestigiosi marchi, ancora munite di cartellino di vendita riconducibile ad una nota attività commerciale cittadina, del valore di 75 euro cadauna. Dal successivo riscontro effettuato presso la predetta attività commerciale si è accertato che i capi di abbigliamento in questione erano stati furtivamente asportati. La pattuglia ha proceduto dunque al sequestro della refurtiva poi riconsegnata al commerciante, e del dispositivo artigianale per eludere i controlli anti taccheggio. Sono stati denunciati per ricettazione in attesa di capire le responsabilità per il furto.