Sorpresi in piena notte dai carabinieri con la droga in auto, due giovani nei guai

I militari dell'Arma della Stazione di Cepagatti hanno deferito per detenzione ai fini di spaccio di stupefacenti un 29enne e segnalato per uso personale di stupefacenti un coetaneo

Due giovani, uno residente a Spoltore e l'altro a Cepagatti, sono stati sorpresi la scorsa notte dai carabinieri mentre viaggiavano in auto con della droga.

Entrambi di 29 anni: il primo, un operaio celibe già noto alle forze dell'ordine, è stato deferito per detenzione ai fini di spaccio di stupefacenti.

Il secondo invece è stato segnalato per uso personale di stupefacenti.

Tutti e due, la scorsa notte, erano in via Pescara a Cepagatti a bordo di un'automobile, una Fiat Panda, e quando sono stati fermati e controllati, sono stati trovati in possesso di 30 grammi di marijuana e di 1 grammo di haschish. Le operazioni di perquisizione domiciliare estese anche nell'abitazione dello spoltorese ha consentito di rinvenire ulteriori grammi 20 della stessa sostanza.