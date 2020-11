Sparano a due cinghiali di notte vicino a delle abitazioni: denunciati due giovani a San Valentino in A.C.

Due giovani di 32 e 33 anni sono stati denunciati dai carabinieri della compagna di Popoli per aver sparato ed ucciso illegalmente due cinghiali. L'episodio è avvenuto a San Valentino in A.C. sabato 15 novembre, attorno alle 22. I due giovani, della zona, hanno sparato colpi d'arma da fuoco nonostante il divieto in vigore durante le ore notturne, e in una zona dove si trovano delle abitazioni.

A segnalare l'accaduto ai carabinieri un residente che ha anche segnalato le caratteristiche del mezzo sul quale si trovavano i due bracconieri. Una pattuglia di militari di Manoppello è arrivata sul posto ed ha incrociato il pick up, e dopo averlo fermato ha avviato la perquisizione, trovando la custodia di un fucile e le carcasse dei due cinghiali morti. Sul posto è intervenuto anche il veterinario della Asl che ha disposto il seppellimento delle carcasse. L'arma utilizzava non è stata rinvenuta.