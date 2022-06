Al via la demolizione dei palazzi pericolanti di via Lago di Borgiano

Iniziato questa mattina in via Lago di Borgiano l’abbattimento dei tre palazzi pericolanti (ai civici 14,18 e 22) che sono stati sgomberati ormai cinque anni fa perché a rischio crollo e al posto dei quali sorgerà una piazza con una fontana. Il Comune, in una nota, parla di "un’operazione senza precedenti nella città di Pescara".

L’intervento all’interno del cantiere sarà eseguito dall’impresa Rad Service, alla quale l’Ater ha affidato i lavori. È stato il sindaco Carlo Masci a dare personalmente il via alla demolizione. Erano inoltre presenti il vice sindaco Gianni Santilli, il capogruppo regionale della Lega Vincenzo D'Incecco, il presidente del consiglio comunale Marcello Antonelli, il presidente dell’Ater Mario Lattanzio e vari consiglieri regionali e comunali.

D'Incecco ha dichiarato: "Finalmente, dopo tanti anni, risolviamo uno dei grandi problemi presenti nel quartiere Villa Del Fuoco. Prossimo passo? Demolizione del Ferro di Cavallo!".