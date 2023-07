Ennesima segnalazione sul degrado che si vive tra i ruderi dei palazzi Clerico, un residente: "Scene di sesso e in pieno giorno"

È un video quello che arriva alla nostra redazione, ma non servono le immagini per raccontare la scena cui un residente esasperato come tanti che già si sono rivolti a IlPescara, si è trovato davanti in pieno giorno. Nei pressi dei ruderi dei palazzi Clerico ha assistito e immortalato un uomo e una donna nel pieno di un atto sessuale consumato in pieno giorno e a pochi metri dalla strada, sebbene semi nascosti dalla vegetazione.

Solo pochi giorni fa un altro cittadino aveva denunciato al nostro giornale la situazione di degrado che interessa la zona dove, aveva avuto modo di raccontare, tutto sarebbe diventato baracche, spaccio e prostituzione. Ad aprile un'altra segnalazione con sempre gli stessi comportamenti denunciati. In una di queste era stato riferito come dei fatti sarebbero stato informato sia il Comune tramite pec che i proprietari del terreno "senza ricevere alcuna risposta".

Ora l'ennesima segnalazione che segue anche quella fatta sempre nel mese di aprile dal comitato Per una nuova Rancitelli che aveva riferito di tante case messe in vendita proprio perché le persone sarebbero ormai esasperate dalla situazione che quotidianamente si trovano a vivere. L'auspicio dei cittadini che più volte ci hanno scritto è che un intervento venga fatto per riportare la zona al decoro e soprattutto riportare la legalità nel quartiere.