Non liberano il campo da calcetto e vengono picchiati da un gruppo di coetanei, Daspo Willy per 2 fratelli (uno minorenne)

La decisione assunta dal questore Luigi Liguori per un episodio di violenza che si è verificato in uno stabilimento balneare lo scorso 12 giugno

Daspo "Willy", ovvero la misura di prevenzione del divieto di accesso a locali pubblici e pubblici esercizi, nei confronti di due giovanissimi fratelli di Pescara che si sono resi protagonisti di un episodio di violenza lo scorso 12 giugno con lesioni dolose ai danni di un ragazzo.

A decidere per questo provvedimento è stato il questore Luigi Liguori allo scopo di contrastare gli episodi di violenza di cui sempre più spesso, si rendono protagonisti giovanissimi che pensano di imporsi, tra i coetanei, facendo valere la legge del più forte.

Questa la ricostruzione di quanto sarebbe accaduto: intorno alle ore 18 tre ragazzi giocano a calcio nel campetto di uno stabilimento balneare e vengono avvicinati da un gruppo di coetanei che reclamano l’area di gioco.

I primi rispondono che di lì a breve termineranno la partita ma, di fronte a tale affermazione, due del gruppo sopraggiunto passano alle vie di fatto, schiaffeggiando un giovane e causando lesioni a un altro. I responsabili dell’aggressione vengono successivamente identificati e deferiti all’autorità giudiziaria per il reato di lesioni dolose. Uno è minorenne, ed entrambi sono già noti alle forze dell'ordine. Il questore decide così di disporre il Daspo“Willy” e, per tale ragione, dalle ore 16 alle ore 4 di ogni venerdì, sabato e domenica, per dodici mesi, i due destinatari non potranno accedere allo stabilimento balneare dove sono avvenuti i fatti, e in tutti gli stabilimenti balneari e locali pubblici del lungomare Matteotti, del lungomare Colombo e del lungomare Papa Giovanni XXIII e nel tratto di riviera compreso tra Piazza Primo Maggio e Piazza Le Laudi, né stazionare nelle loro immediate vicinanze.

La violazione dei divieti e delle prescrizioni stabilite con il provvedimento del Questore è punita con la reclusione da sei mesi a due anni e con la multa da 8 mila a 20 mila euro.