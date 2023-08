Denuncia e Daspo per 11 tifosi biancazzurri dopo gli scontri di Reggiana-Pescara, un provvedimento è superiore ai 10 anni

Sono in totale 16 i provvedimenti di Daspo decisi dalla questura di Piacenza nei confronti dei tifosi del Pescara (11) e della Reggiana (5) per gli scontri che si sono verificati al termine della partita di Coppa Italia, come riporta IlPiacenza.

L'incontro era stato disputato lo scorso 6 agosto nello stadio di Fiorenzuola.

La sfida tra biancazzurri e granata presentava profili di criticità legati alle rivalità tra le due tifoserie, tanto che dopo l’incontro disputatosi regolarmente, sono accaduti gravi episodi di intemperanza che hanno costretto le forze dell’ordine a intervenire con risolutezza, anche attraverso il lancio di lacrimogeni, senza provocare feriti.

Dopo una rapida ed efficace attività info-investigativa da parte della Digos, supportata dall’analisi dei filmati realizzati dal personale dipendente il locale gabinetto di polizia scientifica, sono stati identificati e deferiti alla Procura della Repubblica di Piacenza 16 soggetti ritenuti autori, a vario titolo, dei reati di cui all’articolo 6 bis e 6 ter della legge 401 del 1989 e nei confronti di un soggetto in possesso di strumenti atti a offendere (bastoni e mazze) ai sensi dell’articolo 4 della legge 110\1975 e adottati altrettanti provvedimenti Daspo.

In particolare nei confronti dei tifosi della Reggiana 5 Daspo di cui 4 aggravati – 8 anni e 5 mesi con obbligo di firma e uno di 2 anni; e nei confronti dei tifosi del Pescara 11 Daspo di cui 3 aggravati di cui 2 di 2 anni e 5 mesi con obbligo di firma e 1 di 10 anni e 5 mesi con obbligo di firma, un Daspo di 3 anni, 4 di 1 anno e 6 mesi e 3 di 2 anni. «Tramite questa attività puntuale e tempestiva si consentirà che le prossime partite possano svolgersi impedendone la presenza ai soggetti facinorosi e prevenendo quindi il loro potenziale comportamento pericoloso», fanno sapere dalla questura piacentina.