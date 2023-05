Stadio vietato per due tifosi biancazzurri che hanno acceso fumogeni, scatta il Daspo del questore

Due provvedimenti di divieto di accedere a manifestazioni sportive (Daspo) nei confronti di altrettanti tifosi del Pescara sono stati emessi d'urgenza dal questore Luigi Liguori venerdì 26 maggio.

I provvedimenti riguardano l'articolo 6 della legge numero 401 del 31 dicembre 1989, e successive modifiche e integrazioni al fine di contrastare il fenomeno delle violenze in occasione di manifestazioni sportive.

Destinatari dei Daspo un 47enne e un 43 enne, ambedue appartenenti alla tifoseria pescarese, che nel corso dell’incontro di calcio “Pescara - Virtus Verona” di lunedì scorso, sia nelle fasi di afflusso all’esterno del locale stadio “Adriatico G. Cornacchia” che durante la partita, sopra gli spalti, si sarebbero resi responsabili dell’accensione e dell'utilizzo di “fumogeni”, creando così un grave pericolo per la sicurezza e l’ordine pubblico.

Come informano dalla questura «il provvedimento, emesso a seguito di rapidi accertamenti che hanno consentito in poche ore di giungere all’individuazione dei responsabili, è stato emesso in via d’urgenza per la gravità del comportamento che ha messo in grave pericolo l’incolumità pubblica, in vista dell’imminente gara di quarti di finale che verrà disputata sempre nello stadio “G.Cornacchia” sabato 27 maggio. Le due persone destinatarie del provvedimento non potranno accedere allo stadio o ad altre strutture sportive per la durata di un anno a decorrere dalla data odierna e in caso di inosservanza del provvedimento saranno denunciate in stato di arresto all’autorità giudiziaria. Proseguono gli accertamenti da parte della questura volti all’individuazione di altri tifosi pescaresi che lunedì scorso, durante la partita, si sono resi responsabili dell’accensione di razzi comunemente chiamati bengala».