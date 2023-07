Daspo di sei anni per un tifoso del Pescara responsabile di danneggiamenti in occasione della partita contro la Fidelis Andria

Dovrà restare per sei anni lontano dagli stadi e lontano da ogni manifestazione sportiva. Questo quanto prevede il Daspo con obbligo di firma emesso dal questore di Barletta-Andria-Trani Roberto Pellicone nei confronti di un 45enne tifoso del Delfino che in occasione della partita Fidelis Andria-Pescara del 12 febbraio si è reso responsabile del reato di danneggiamento. L'uomo, in realtà, era stato destinatario di analoghi provvedimenti tra il 2001 e il 2008 e ha precedenti.

Il provvedimento emesso dal questore è stato convalidato dal Gip di Trani e notificato al 45enne che per i prossimi sei anno non potrà quindi accedere agli stadi e i campi sportivi italiani, dove si svolgono campionati o incontri di calcio, sia amichevoli che di campionato di tutti i club nazionali e della Nazionale italiana di calcio, con obbligo di presentarsi presso gli uffici della questura di Pescara ogni qualvolta che il Pescara disputerà competizioni sportive ufficiali o amichevoli.