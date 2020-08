Perde la vita a soli 15 anni, Daniel Colarossi era una promessa del rugby

Il giovane di soli 15 anni morto ieri pomeriggio, al confine fra Pescara e Sambuceto, per una caduta mentre era a bordo del suo motorino si chiamava Daniel Colarossi ed era di San Giovanni Teatino. Per ragioni ancora da chiarire, il ragazzo ha perso il controllo del mezzo ed è finito prima a terra e poi contro un palo. L'incidente si è verificato in via Tirino.

Daniel era una promessa del rugby, e giocava nella squadra del Sambuceto, che oggi lo ricorda con queste parole:

"Guardavi il pallone da rugby sempre con determinazione, perché amavi questo Sport. Nell'ultimo periodo ti eri allontanato dal Club ma ogni volta che incontravi qualcuno di noi le tue parole erano sempre di un sicuro ritorno in campo a giocare e a divertirti . Ciao piccolo Campione, guardaci dal cielo e stai vicino ai tuoi cari".

Soccorso dal 118 di Chieti, il 15enne era stato trasferito al pronto soccorso dell'ospedale civile 'Spirito Santo', dove è purtroppo deceduto per le gravi lesioni riportate. Sul posto i carabinieri e la polizia municipale di Pescara, con quest'ultima che si sta anche occupando delle indagini. Nessun altro veicolo sarebbe stato coinvolto nel sinistro.