Il custode del parco di Villa Sabucchi colpito e ferito con una bottiglia rotta, denunciato un ragazzo

Episodio di violenza nel parco di Villa Sabucchi a Pescara nella serata di martedì 18 luglio.

Il fatto, avvenuto intorno alle ore 21, ha visto coinvolti un uomo apparso in evidente stato di agitazione e il custode del parco.

A poca distanza, nel vicino ristorante, c'erano numerose persone che stavano cenando.

A quanto pare, l'uomo, di nazionalità straniera, dopo essere entrato nel parco barcollando si sarebbe seduto su una panchina. E dopo una decina di minuti, mentre il custode lo aveva seguito e tenuto d'occhio essendosi reso conto di come si comportasse in maniera strana, il giovane avrebbe iniziato a togliersi le scarpe. Il custode l'avrebbe richiamato a tenere un comportamento adeguato. Ma in tutta risposta il ragazzo si sarebbe alzato di scatto e avrebbe preso una bottiglia da un vicino tavolo. E dopo averla rotta avrebbe colpito il custode ferendolo a una mano. Alcuni dei presenti sono subito intervenuti fermando l'aggressore e allertando i soccorritori del 118, che hanno accompagnato il custode ferito in ospedale (poi è stato trasferito nell'ospedale di Penne dove è stato operato), e la polizia con l'arrivo sul posto degli agenti della squadra volante. L'aggressore è stato accompagnato in questura e denunciato per lesioni aggravate. Avrebbe detto di aver aggredito il custode per un'incomprensione.