Crolla su un'auto parcheggiata il pino natalizio di via Pepe: chiusa la strada, sul posto vigili del fuoco e polizia locale [FOTO]

Era l'albero scelto dall'amministrazione per illuminare il Natale in zona stadio così come fatto con altri scelti in tutta la città perché ogni quartiere avesse almeno un simbolo dovendo risparmiare sulle luminarie a causa del caro bollette, ma il maestoso pino di via Pepe (all'incrocio con viale Marconi) che si trovava all'interno del cantiere aperto oltre un anno fa è venuto giù sradicandosi letteralmente e finendo su un'Audi Q2 parcheggiata.

Nessuna conseguenza grave per il mezzo e nessun ferito fortunatamente perché nessuno passava a piedi e nessuno era all'interno dell'automobile. Sul posto sono giunti vigili del fuoco e polizia locale con gli addetti al verde pubblico che ora si occuperanno della rimozione del pino. La strada è stata chiusa per consentire le operazioni e anche per mettere in sicurezza l'area dato che l'illuminazione natalizia era garantita dalla corrente.

Da capire le ragioni del crollo, ma non si può escludere che il forte vento di oggi venerdì 16 dicembre e gli scavi del cantiere abbiano avuto il loro peso. Un cantiere fortemente criticato per la durata dai cittadini, come denunciato da un residente a IlPescara, ma anche per la questione "gestione alberi" dalle associazioni ambientaliste. Di settembre, infatti, l'intervento del Conalpa a seguito della caduta di un pino proprio in via Pepe. “L'ennesimo” denunciava il coordinamento, crollato all'interno di un cantiere e a seguito del quale aveva chiesto l'avvio di un'indagine generale.