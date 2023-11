Possibile il dissequestro temporaneo della galleria San Silvestro per consentire i lavori di messa in sicurezza

La procura starebbe valutando il dissequestro temporaneo della galleria San Silvestro per consentire i lavori di messa in sicurezza e risolvere nel minor tempo possibile il problema viabilità. A riportare la notizia è l'agenzia Ansa.

Da quanto si apprende, infatti, si starebbe cercando di procedere celermente anche con la perizia. Se normalmente si prevedono fino a 60 giorni per avere risposte, già nelle prossime ore potrebbero essere rese note le prime valutazioni dal perito nominato dalla procura, il professor Bernardino Chiaia, che ha effettuato insieme ad alcuni tecnici dell'Anas il primo sopralluogo mercoledì 29 novembre.

Potrebbero essere fatte già nelle prossime ore le valutazioni dal professor Bernardino Chiaia, il perito che già si occupò della tragedia di Rigopiano e chiamato dalla procura per capire cosa sia successo nella galleria San Silvestro dopo il crollo di parte della parete avvenuta il 22 novembre.

Il crollo della galleria sta creando molti problemi di traffico dato che a essere interdetta è la variante alla Statale 16 che collega Francavilla al Mare e Pescara. Ciò che si sta cercando di capire, spiega ancora l'Ansa, è se a determinare il crollo sia stato un vizio di costruzione o di manutenzione, oppure se le due cose abbiano avuto entrambe un ruolo in quanto accaduto. Una volta chiarito questo aspetto si potrà avere un quadro più preciso e dunque sapere se eventualmente ci saranno indagati, siano esse persone fisiche o giuridiche.

Non meno importante la questione sicurezza che è stata al centro del sopralluogo da cui dovrebbero emergere gli elementi che garantiscano il ripristino dell'arteria stradale proprio in condizioni di massima sicurezza ed è questa la principale premura della Procura che sarebbe, come detto, disposta a concedere anche un dissequestro temporaneo per far consentire l'avvio dei lavori.