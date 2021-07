Crolla il controsoffitto nel ristorante di uno stabilimento balneare, paura sulla riviera

L'allarme è scattato a ora di pranzo quando all'improvviso, forse a causa del forte vento, è venuto giù il controsoffitto. Per fortuna nessuno è rimasto ferito

Paura verso ora di pranzo lungo la riviera nord di Pescara per il controsoffitto del ristorante dello stabilimento balneare "Miramare" che è improvvisamente crollato.

Nella sala da pranzo, in quel momento, c'erano solo i camerieri, e per fortuna nessuno è rimasto ferito.

Se ci fossero stati numerosi clienti, come accaduto nei giorni scorsi, le conseguenze sarebbero potute essere molto più serie.

Sul posto sono intervenuti gli agenti sia della polizia municipale che della polizia e i vigili del fuoco che indagano per comprendere le cause dell'improvviso cedimento. L'area è stata posta sotto sequestro.