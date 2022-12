La Croce Rossa di Pescara piange la scomparsa della volontaria Elga Di Pardo

Croce Rossa di Pescara in lutto per la morte di Elga Di Pardo, volontaria di Villanova di Cepagatti. La donna, 60 anni, era stata colpita da una malattia e tutti i colleghi volontari la ricordano come una donna tenace, generosa e un vero punto di riferimento per tutti:

"Volontaria straordinaria, donna speciale di particolare sensibilità, che ha lottato fino all'ultimo con una dignità ed una forza d'animo da esempio. Punto di riferimento e di sostegno per tutti, mancherà a chiunque l’abbia conosciuta!

Il presidente, il consiglio direttivo, i dipendenti e tutti i volontari della Croce Rossa di Pescara si uniscono al dolore della famiglia ed esprimono le più sentite condoglianze per la perdita di una persona unica, che è venuta a mancare troppo presto." Tanti i commenti di amici e conoscenti che si uniscono al dolore della famiglia e la ricordano con grande affetto.

Lascia la figlia Cinzia, la mamma Maria, la nipotina Claudia e il fratello Claudio. La camera ardente è stata allestita nella "Dimora del silenzio" di Montesilvano in via Massimo D'Antona 15. I funerali si terranno il 26 dicembre alle 10,30 nella chiesa di San Nicola Vescovo a Villanova di Cepagatti.