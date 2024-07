La crisi idrica è seria e la situazione peggiorerà, ognuno deve ridurre il consumo di acqua

«Purtroppo la situazione è critica e peggiorerà fino ad agosto perché le sorgenti sono in costante calo di portata stiamo cercando di equilibrare la distribuzione idrica su tutto il territorio garantendo il minimo a tutti e non è cosa facile».

Non lasciano molto spazio alle speranze le parole di Lorenzo Livello, direttore dell'Aca spa, la società che gestisce la distribuzione dell'acqua.

La situazione purtroppo è seria ormai da diverse settimane ma da qui a fine agosto potrebbe addirittura andare peggio.

Dunque, al di là delle polemiche relative alla situazione precaria delle condutture idriche con l'Abruzzo che ha tra i più alti tassi di dispersione idrica in Italia è il momento di un'assunzione di responsabilità da parte di tutti.

Ognuno nel suo piccolo deve ridurre al minimo il consumo di acqua potabile partendo dall'evitare azioni che in questo momento possono essere considerate scellerate come ad esempio usare l'acqua potabile per il lavaggio di automobili, moto e scooter, per l'irrigazione di campi e per innaffiare piante e fiori. Inoltre, nonostante il caldo intenso, sarebbe utile ridurre sia il numero delle docce che la durata delle stesse. E nemmeno chi è dotato di autoclave risolve il problema perché la portata e la pressione dell'acqua non è sufficiente nemmeno per la ricarica dei serbatoi.

Ricevi le notizie de IlPescara su Whatsapp

«Su Pescara», aggiunge Livello, «abbiamo fatto una manovra integrativa per cercare di alleviare la riduzione di pressione durante le ore diurne ma più di tanto non si può fare perché manca acqua alle sorgenti. Stiamo turnando le chiusure su più di venti comuni ma nelle prossime settimane estenderemo a oltre 40 comuni come nel 2021. Può salvarci solo qualche acquazzone estivo che al momento non è previsto dal meteo. Per quanto riguarda i serbatoi dei condomini vengono alimentati con minore portata quindi i consumi degli utenti devono essere per forza di cose ridotti proporzionatamente utilizzando l’acqua al minimo necessario».

Nella giornata di lunedì 15 luglio l'Aca ha comunicato nuove interruzioni idriche in diversi centri del Pescarese.

Comune di Civitaquana

A causa della costante riduzione di portata delle sorgenti Nora e La Morgia associata all'aumento dei consumi, stiamo registrando un costante abbassamento anche del serbatoio S. Egidio, pertanto al fine di fronteggiare la carenza idrica e ridurre al minimo il disservizio per la popolazione si comunica la chiusura del serbatoio nei seguenti giorni: dalle ore 22 del 15 luglio alle ore 6 del 16 luglio; dalle ore 22 del 16 luglio alle ore 6 del 17 luglio; dalle ore 22 del 17 luglio alle ore 6 del 18 luglio; dalle ore 22 del 18 luglio alle ore 6 del 19 luglio 2024. L'orario indicato è riferito all'inizio delle manovre pertanto l'erogazione idrica potrà subire variazioni e la normale erogazione dell'acqua potrà ripristinarsi in ritardo rispetto l'orario indicato soprattutto nelle zone più distanti e quelle più elevate rispetto al serbatoio, essendo quest'ultime idraulicamente più sfavorite. Le zone interessate sono: intero territorio.

Comune di Pietranico

A causa della costante riduzione di portata delle sorgenti Nora e La Morgia associata all'aumento dei consumi stiamo registrando un costante abbassamento anche del serbatoio Capoluogo, pertanto al fine di fronteggiare la carenza idrica e ridurre al minimo il disservizio per la popolazione si comunica la chiusura del serbatoio nei seguenti giorni: dalle ore 22 del 15 luglio alle ore 6 del 16 luglio; dalle ore 22 del 16 luglio alle ore 6 del 17 luglio; dalle ore 22 del17 luglio alle ore 6 del 18 luglio. L'orario indicato è riferito all'inizio delle manovre pertanto l'erogazione idrica potrà subire variazioni e la normale erogazione dell'acqua potrà ripristinarsi in ritardo rispetto all'orario indicato soprattutto nelle zone più distanti e quelle più elevate rispetto al serbatoio, essendo quest'ultime idraulicamente più sfavorite. Le zone interessate sono: intero territorio.

Comune di Cugnoli

A causa della costante riduzione di portata delle sorgenti Nora e La Morgia associata all'aumento dei consumi, stiamo registrando un costante abbassamento anche dei serbatoi di Ripalta, Cugnoli Capoluogo, Colle Torre e Tinozzi, pertanto al fine di fronteggiare la carenza idrica e ridurre al minimo il disservizio per la popolazione si comunica la chiusura dei serbatoi nei seguenti giorni: dalle ore 22 del 15 luglio alle ore 6 del 16 luglio; dalle ore 22 del 16 luglio alle ore 6 del 17 luglio; dalle ore 22 del 17 luglio alle ore 6 del 18 luglio. L'orario indicato è riferito all'inizio delle manovre pertanto l'erogazione idrica potrà subire variazioni e la normale erogazione dell'acqua potrà ripristinarsi in ritardo rispetto l'orario indicato soprattutto nelle zone più distanti e quelle più elevate rispetto al serbatoio, essendo quest'ultime idraulicamente più sfavorite. Le zone interessate sono: intero territorio.

Comune di Lettomanoppello

A causa della costante riduzione di portata della sorgente "La Morgia" associata all'aumento dei consumi, stiamo registrando un costante abbassamento del serbatoio Colle Calvario pertanto, al fine di fronteggiare la carenza idrica e ridurre al minimo il disservizio per la popolazione si comunica la chiusura del serbatoio nei seguenti giorni: dalle ore 22 del 15 luglio alle ore 6 del 16 luglio; dalle ore 22 del 17 luglio alle ore 6 del 18 luglio; dalle ore 22 del 19 luglio alle ore 6 del 20 luglio; L'orario indicato in tabella è riferito all'inizio delle manovre pertanto l 'e rogazione idrica potrà subire variazioni e la norma le erogazione dell'acqua potrà ripristinarsi in ritardo rispetto all'orario indicato soprattutto nelle zone più distanti e quelle più elevate rispetto al serbatoio, essendo quest'ultime idraulicamente più sfavorite. Le zone interessate sono: Intero territorio comunale a esclusione di via Collerotondo (zona campo sportivo), via Canale, via Coste, via Colle, via Don Minzoni, via Collarso II, via Santa Lucia, via Maiella fino a Chiesa S.Antonio.