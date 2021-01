I carabinieri li sorprendono con crack e cocaina, segnalati come assuntori di droga

Due 30enni di Pescara sono stati segnalati dai carabinieri del Nor come assuntori di sostanze stupefacenti. I giovani, infatti, dopo una perquisizione personale sono stati trovati in possesso di droga, per la precisione modiche quantità di crack e cocaina.

I due uomini sono stati sottoposti a controllo nell’ambito di mirati servizi straordinari di monitoraggio del territorio sulla città che i militari dell'Arma del Nucleo Operativo e Radiomobile hanno effettuato durante la giornata di ieri.