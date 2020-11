Covid, a Silvi vanno in quarantena 6 classi di scuola primaria e secondaria

Si tratta, per la precisione, della 1C, 2D e 3F del plesso Bindi e della 1A, 3A e 5A del plesso di San Silvestre. Lo ha disposto il sindaco, Andrea Scordella, con l’ordinanza n. 115 che sospende, in via cautelativa, l’attività didattica in presenza