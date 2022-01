Covid, 11 classi in quarantena a Spoltore

Sono ben 11 le classi scolastiche che si trovano attualmente in quarantena a Spoltore. Lo riferisce il quotidiano on line "Spoltore Notizie", spiegando che tra i quasi 900 spoltoresi risultati positivi al Covid - alla data odierna del 17 gennaio - ci sono anche diversi bambini e parecchi ragazzi. Si tratta, nello specifico, di alunni che frequentano i plessi scolastici del territorio. Per tale ragione si è stati costretti a ricorrere, ancora una volta, alla didattica a distanza. Le lezioni, dunque, si stanno tenendo on line come già avvenuto altre volte in passato.

Nello specifico, la "dad" sta interessando in questi giorni la primaria di Santa Teresa per quanto riguarda le classi 1B, 2B, 3A e 5B, la primaria del centro urbano relativamente alla classe 4A e alla sezione A dell’infanzia del capoluogo, l’istituto comprensivo di Villa Raspa per le classi 1C, 5B e 5C, e infine due sezioni del plesso scolastico dell’infanzia di Villa Raspa. Poiché, secondo gli esperti, stiamo vivendo proprio in questo periodo il picco dei contagi, anche a Spoltore si rende necessario mantenere alta il più possibile l’attenzione e continuare a rispettare rigorosamente le regole. Il momento, infatti, è particolarmente delicato.

Più in generale, a Spoltore si registrano oggi 691 persone positive al coronavirus. Prevale la variante Omicron, che come noto tende a diffondere la malattia in maniera tendenzialmente meno aggressiva ma, per contro, comporta altresì un elevato livello di contagiosità. Poche, fortunatamente, le ospedalizzazioni degli spoltoresi colpiti dalla malattia, ma il rischio per le persone fragili, gli anziani e i non vaccinati rimane comunque molto alto. Sono tanti gli asintomatici, e purtroppo sono tante anche le persone che perdono la vita quotidianamente a causa del Covid. Dunque non bisogna abbassare la guardia.