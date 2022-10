Va in cortocircuito il forno e l'appartamento rischia di andare a fuoco: paura in via Pizzoferrato

Paura in via Pizzoferrato dove questa mattina si è generato un incendio all'interno della cucina di un appartamento.

A causarlo, secondo una prima ricostruzione, un corto circuito causato dalla presa del forno. In casa, al momento dei fatti c'erano due persone. Nessuna conseguenza per loro né per l'appartamento grazie al pronto intervento dei vigili del fuoco immediatamente allertati e intervenuti per mettere tutto in sicurezza.