Cornicione pericolante in via Carducci, intervengono i vigili del fuoco [FOTO]

Momenti di concitazione nella mattinata di mercoledì 16 agosto per un cornicione pericolante che rischiava di staccarsi da un edificio in via Giosué Carducci, in pieno centro. Il fatto si è verificato poco dopo le ore 11. L'allarme è scattato anche perché i pezzi di cemento sarebbero potuti cadere sul marciapiede sottostante, colpendo di conseguenza i passanti.

Per tale ragione sono stati allertati i vigili del fuoco di Pescara, che nel giro di qualche minuto sono intervenuti sul posto con un'autoscala per mettere in sicurezza l'intera area; si è resa inoltre necessaria la chiusura della strada per consentire lo svolgimento delle operazioni, che sono terminate in poco tempo. A quel punto via Carducci è stata riaperta alla circolazione veicolare. Tutto, dunque, si è concluso per il meglio.