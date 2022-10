Coppia senza fissa dimora vive in macchina davanti al Comune di Spoltore

Da ieri, 18 ottobre, una coppia di Spoltore senza fissa dimora, composta da un uomo e una donna con disabilità, è costretta a vivere e dormire dentro un'auto. Lo riporta Spoltore Notizie, spiegando che i coniugi hanno deciso di parcheggiare davanti al Comune, in via Di Marzio, per sensibilizzare le istituzioni sulla propria condizione.

Il quotidiano on line spiega che questa situazione va avanti già da tempo: i due, infatti, sarebbero stati di recente sfrattati da un alloggio popolare regolarmente loro assegnato e dove hanno abitato per molti anni. La vicenda è attenzionata sia dai servizi sociali sia dalle forze dell’ordine, in attesa - si spera - di sviluppi positivi.