Cenano al ristorante senza avere il green pass, due multati insieme al gestore del locale

Stavano cenando in un ristotante di Pescara essendo sprovvisti dell'obbligatorio green pass ieri sera, mercoledì 1 dicembre.

Per questa ragione, una coppia di frequentatori del locale, scoperta dalla guardia di finanza, è stata multata per la violazione.

Sanzionato anche il gestore del ristorante che li ha fatti entrare senza richiedere la certificazione verde.

Le Fiamme Gialle hanno eseguito controlli nelle zone della movida cittadina nell'ambito del piano "Natale Sicuro" predisposto dal Comando provinciale su indicazione della prefettura nel quadro delle direttive impartite a livello centrale dal ministro dell’Interno, per arginare il riacutizzarsi del fenomeno epidemiologico da Covid-19.

Sottoposti a controllo diversi pub e ristoranti, affollati da numerosi clienti. Nella rete delle ispezioni effettuate anche per verificare violazioni in materia di polizia economico-finanziaria è caduta una coppia di frequentatori di un ristorante, che stava consumando la cena al tavolo pur essendo priva di “green pass”. I finanzieri hanno, pertanto, proceduto a contestare nei confronti dei due clienti le violazioni previste dal decreto legge 52/2021, che ha introdotto l’obbligo di certificazione anti-Covid per sostare all’interno dei locali commerciali e l’applicazione della sanzione di 400 euro a carico di ciascun trasgressore. Il controllo è proseguito anche nei riguardi del gestore del ristorante, che aveva consentito l’accesso e la consumazione dei pasti nel proprio locale, a cui è stata mossa analoga verbalizzazione.

«Il servizio svolto dai militari del gruppo della guardia di finanza pescarese, in tema di “green pass” denota», si legge in un comunicato, «ancora una volta, la capacità delle Fiamme Gialle di assicurare un approccio ispettivo trasversale, in grado di abbracciare tutti i settori di competenza nei quali il Corpo è chiamato a operare, per garantire un elevato livello di sicurezza della città, specialmente in prossimità delle festività natalizie».