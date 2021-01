Coniugi di Rosciano in quarantena per il Covid escono per fare acquisti: fermati a Nocciano, scatta la denuncia

Escono per fare acquisti nonostante fossero in quarantena sanitaria per il Covid-19 (Coronavirus).

Per questo motivo due coniugi di Rosciano fermati dai carabinieri della Compagnia di Penne per un controllo a Nocciano sono stati deferiti a piede libero.

La coppia si era recata in altro comune incurante del provvedimento di isolamento al quale era sottoposta da parte della Asl. I militari dell'Arma hanno effettuato controlli a tappeto nel territorio di competenza dell’area Vestina allo scopo di verificare il rispetto delle norme anti Covid. Nelle attività di monitoraggio sono stati impegnati più di 14 uomini.